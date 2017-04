Barça - Juventus à 20h45 : encore une remontada ?

Ce soir à 20 h 45, le FC Barcelone va tenter d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Les Blaugranas accueillent la Juventus Turin pour le quart de finale retour de Ligue des champions. Et là encore la tâche s'annonce très compliquée. Battus 3-0 à l'aller, ils doivent de nouveau réaliser un grand match. Pour cela ils pourront compter sur un stade archi comble qui donnera de la voix. Les Catalans seront 12 ce soir au coup d'envoi.





Même si le FC Barcelone s'est fait battre 3-0 il y a une semaine, tout le peuple Blaugrana croît en un nouvel exploit. Un objectif qui s'annonce très difficile car en face se dresse la meilleure défense d'Europe et un Gigi Buffon avec une expérience incontestable.



Depuis quelques jours tout le monde parle de cette rencontre et croit à une nouvelle "remontada". Si les Catalans l'ont déjà fait une fois, pourquoi pas deux ? La première avait eu lieu contre le Paris Saint-Germain le mois dernier. Le FC Barcelone avait pris 4-0 au Parc des Princes avant de s'imposer sur le score de 6-1 à domicile. Ce soir, les joueurs de Luis Enrique tenteront de refaire le même coup. Et s'il y a bien une équipe qui peut réaliser un tel exploit, c'est bien le Barça.



Connaissant le niveau de compétiteur de Messi, Suarez ou encore Neymar, ils vont tout donner pour sortir la Juventus Turin et envoyer un message encore plus fort. Les trois stars sont concentrées et se préparent à de nouveau écrire l'histoire de la C1. Neymar pense le Barça capable de réaliser ce miracle: " L'autre jour, mon père m'a dit une chose que j'ai gardée en tête, et qui est vraie. L'adversaire peut être différent, le Barça reste le même. Nous l'avons fait une fois, nous pouvons le refaire. Nous n'avons qu'à donner notre maximum. Si tout va bien, nous allons réussir une nouvelle "remontada". Je crois en l'équipe et en son potentiel. Sur le papier, tout est perdu. Alors nous n'avons rien à perdre, tout à gagner. La Juve est une grande équipe, très bien organisée, ce sera difficile. La situation est la même que face au PSG. Nous n'avons qu'1 % de chances de passer et les 99 % restants sont ceux du travail, de la foi et, si Dieu le veut, des buts".



Certes les stats ne sont pas en leur faveur mais comme on dit souvent, les stats sont faites pour être battues. Dans l'histoire, sur 467 matchs, seules 26 équipes sont parvenues à renverser la tendance. Au match retour, contre le PSG, Messi et ses coéquipiers avaient 0% de chance de se qualifier et pourtant ils l'ont fait, alors pourquoi pas ce soir ? La dernière fois que la Vieille Dame a encaissé plus de 3 buts, c'était la saison dernière lors d'une défaite 4-2 contre le Bayern après prolongation.





Dybala-Messi, acte 2



Ce soir, Lionel Messi donnera tout ce qu'il a pour l'exploit. Il voudra également montrer à Paulo Dybala et au monde du football qu'il est toujours le vrai patron. Dépassé par un Dybala inarrêtable à l'aller, la Pulga aura à coeur de revanche et devrait réaliser une performance hors du commun pour permettre à sa formation de triompher. Une chose est sûre, le défi ne fait pas peur au capitaine de l'Albiceleste bien au contraire. Ce soir Messi et le Barça ont leur destin entre les mains. A eux maintenant de mettre tout le monde d'accord et de prouver à la planète football que le FC Barcelone est la meilleure équipe de la décennie.



Compos probables

FC Barcelone: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Rakitić, Busquets, Iniesta, Sergi Roberto; Messi, Luis Suárez, Neymar.



Juventus Turin: Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanić, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandžukić; Higuaín.



Arbitre du match: Björn Kuipers (Pays-Bas)



GZ