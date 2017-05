Bale pas titulaire en finale de LDC ?

A quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre la Juve et le Real Madrid, Gareth Bale n'est pas sûre de revenir dans l'équipe suite à sa blessure. Le Gallois pourrait ne pas participer au match s'il n'est pas remis à 100%. Il explique sa position.

"Non, je ne suis pas à 100%, je n'ai pas joué pendant six, sept semaines et j'ai récupéré de mon opération. Mais je travaille dur avec deux sessions dans les dernières semaines pour être prêt, que ce soit pour commencer ou participer à un moment donné. Oui, c'est tout ce que je peux dire. S'ils m'appellent bien sûr, je vais commencer dès le début, mais je ne peux pas tenir 90 minutes. Je pense qu'Isco a été fantastique ces dernières semaines. Peu importe qui l'entraîneur va choisir, le second sera assurément derrière toute l'équipe", a commenté Gareth Bale lors du 'Media Day'.