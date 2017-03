Aulas : "La défaite du PSG est une catastrophe pour le football français"

Après la belle victoire des lyonnais sur les Romains hier soir en huitième de finale aller de la Ligue Europa, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a donné son avis sur l'élimination du PSG cette semaine.

Le président lyonnais a tenu a apporté son soutien aux dirigeants du club de la capitale.

" Ce qui s'est passé à Barcelone est triste, regrette le président de l'OL. On est complètement solidaire des dirigeants de Paris. Ce qui s'est passé hier (mercredi) n'arrivera probablement jamais plus. Dans le foot, on est tributaire de certains paramètres extérieurs. Tout était contre Paris. Il y a eu un manque de réussite et une réussite insolente du côté de Barcelone. Il y a eu aussi des erreurs individuelles et peut-être aussi arbitrales. C'est une catastrophe pour le foot français, pour le PSG aussi. Il faut être tous solidaire pour que le foot français se relève".