Arsenal tend l'autre joue

Le Bayern Munich s'est montré sans pitié pour Arsenal. Ecrasé en Allemagne (5-1) lors du match aller, le club londonien se voit également humilié au retour devant son public sur le même score. Comme de coutume, le Bayern participera aux quarts de finale de la Ligue des champions. Et comme d'habitude, Arsenal se voit éliminer en huitième de finale.

Une débâcle, une humiliation, une déroute. Après avoir cru sauver l'honneur en première période, Arsenal a explosé face au Bayern Munich, après l'expulsion de Laurent Koscielny. Les Anglais ont certes ouvert le score dès la 20e par Theo Walcott, mais ils ne sont pas parvenus à enchaîner. Le tournant de la rencontre est survenu peu après, quand Koscielny provoquait un penalty et se faisait expulser du même coup. Lewandowski transformait (55e) et ôtait toutes leurs minces illusions aux joueurs d' Arsène Wenger. Après l'expulsion du Français, Arsenal s'est liquéfié. Arjen Robben a donné l'avantage aux visiteurs (68e) avant que Douglas Costa (78e) puis Vidal (80e/85e) n'enfoncent le clou.



Pour Arsène Wenger, ce revers pourrait être le dernier en Ligue des champions avec les Gunners. Les supporters d'Arsenal ne sont plus fans du Français. Ils ont manifesté leur mécontentement après cette septième élimination consécutive en huitième de finale.