Alves a trouvé son nouveau chez-soi

Arrivé l'été dernier dans le Piémont, Dani Alves retrouve ses coéquipiers ce soir en quart de finale aller de Ligue des champions. Interrogé sur sa nouvelle vie à Turin, il explique qu'il se sent à l'aise et qu'il ne regrette pas son choix.

"J'ai décidé de me tourner vers une nouvelle direction et j'ai trouvé le bonheur ailleurs. C'est différent, c'était étrange au début, mais c'est un défi et j'ai toujours apprécié les défis. Je dois dire que je ne me sentais plus à l'aise au Barça. Les choses ont changé au niveau du club et je semblais toujours être en première ligne et cela m'a fatigué", explique le latéral droit dans une interview accordé à l'UEFA. Ce soir le Brésilien devrait faire face à son compatriote Neymar dans un duel qui tiendra toutes ses promesses.



GZ