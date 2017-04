Allegri préfère l'efficacité au spectacle

A un peu plus de 24 heures du quart de finale aller de Ligue des Champions entre la Juve et le Barça, Massimiliano Allegri a expliqué que son équipe n'allait pas affronter le Barça en cherchant à faire le spectacle. Le technicien préfère être efficace.

"Le football est très simple et consiste en deux aspects qu'il faut maîtriser, l'attaque et la défense, a déclaré Allegri. Il n'y a pas de honte à savoir bien défendre. En fait, c'est tout aussi beau qu'un bon mouvement offensif. Je suis très content pour ceux qui arrivent à faire du football un spectacle, mais en ce qui me concerne, si vous voulez voir du spectacle, vous devriez aller au cirque. Il est aussi très important de faire des fautes et de gagner les duels aériens", a-t-il indiqué aux micros de Mediaset Premium.