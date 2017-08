Ajax - Nice minute par minute

Tenu en échec à domicile en 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions (1-1), Nice doit marquer sur la pelouse de l'Ajax pour continuer de croire en son rêve européen. A suivre en direct sur Sport.fr.





Après le match nul concédé à l'aller (1-1), l'OGC Nice est condamné à l'exploit ce mercredi soir sur le terrain de l'Ajax Amsterdam dans le cadre du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'entraîneur des Aiglons, Lucien Favre, croit aux chances de son équipe après la copie rendue à l'Allianz Riviera la semaine dernière. "Oui, après le 1-1 de l'aller, tout est possible. Je pense qu'on a fait un bon match chez nous, notamment en première mi-temps, car on s'est créé des occasions. Eux aussi, mais on en a eu autant qu'eux. A nous de répéter la même prestation à l'extérieur, mais ce sera encore plus difficile ici", a expliqué le technicien niçois avant de confirmer qu'il alignera probablement Alassane Pléa en pointe en l'absence de Balotelli.



