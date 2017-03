Strasbourg s'impose à Auxerre

La 30e journée de Ligue 2 s'est terminée lundi soir par le succès de Strasbourg sur la pelouse d'Auxerre (2-0). Le club alsacien a fait la différence par Baptiste Guillaume (71e) et Jérémy Blayac (88e). Avec cette victoire, l'équipe de Thierry Laurey remonte à la troisième position avec 49 points, à trois longueurs de Lens et Brest. L'AJA est 18e, avec une unité de plus qu'Orléans et trois points de mieux que Laval.