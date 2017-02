Reims et Brest se neutralisent

L'affiche de la 27e journée de Ligue 2 s'est terminée lundi soir par le match nul entre le Stade de Reims et le Stade Brestois (1-1). Les Bretons ont ouvert la marque par Cristian Battocchio (15e sur penalty), mais les Champenois sont revenus grâce à Pablo Chavarria (49e). Au classement, le SB29 de Jean-Marc Furlan reste aux commandes avec six points d'avance sur Lens, Reims et Strasbourg.