Orléans sur le point de garder sa place en L2

Le barrage aller entre le Paris FC, 3e du National, et Orléans, 18e de Ligue 2, s'est soldé mardi soir par la victoire 1-0 de l'USO hors de ses bases. A Charléty, la formation de Didier Ollé-Nicolle a marqué par son défenseur Joël Sami (49e). Les partenaires de Pierre Bouby prennent donc une belle option pour le maintien avant le retour dans leur stade de la Source, dimanche à 18 heures.





Le papier d'avant-match

C'est le match de l'année pour ces deux équipes, après cette confrontation aller-retour, la dernière place qui donne le droit d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Condamné à quatre points de pénalité par la DNCG au mois de mars, l'US Orléans a finalement terminé son championnat à cinq points d'Auxerre, le 17e. Ce soir, face au Paris FC, ils seront favoris pourtant Orléans reste sur une dynamique très négative avec seulement 3 victoires sur les 10 derniers matchs de championnat. Il faudra faire face à l'équipe parisienne qui connait très bien la Ligue 2 avec un effectif très expérimenté qui donnera sa vie devant son public pour ne pas connaitre une deuxième saison en National.



La dynamique est très différente pour l'équipe du Paris FC avec 7 victoires sur les 10 derniers matchs et seulement 1 défaite, elle se présente en pleine forme pour ce match aller des barrages. Le coach d'Orléans, Olivier Ollé-Nicolle, le sait qu'il faudra réaliser un match sérieux face à Paris, pour ne pas subir une véritable désillusion : "Ce type de match, on en a aussi en Coupe d'Europe au printemps, ce sera donc notre Coupe d'Europe à nous pour rester en Ligue 2, prévient le coach orléanais. À nous d'être des grands, des hommes et des bons footballeurs qui méritent ça. Les joueurs ont démontré à plusieurs reprises qu'ils pouvaient le faire. Mais je les mets tout de suite en garde, ce n'était pas le cas au Havre."



Barrages aller :

Mardi 23 mai à 20h45 (co-diffusion Canal+ Sport et beIN SPORTS 1)

Paris FC – US Orléans



Barrages retour :

Dimanche 28 mai à 18h00 (co-diffusion Canal+ Sport et beIN SPORTS 1)

US Orléans – Paris FC