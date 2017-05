Nîmes risque la rétrogradation

Après une très belle saison de Ligue 2, c'est un coup dur pour le Nîmes Olympique. Le club du Gard est menacé par la DNCG d'une rétrogradation.



C'est un conflit interne qui arrive au mauvais moment pour le club de Nîmes. Après une belle sixième place au classement de Ligue 2, une guerre ouverte entre le président Rani Assaf et la section amateur menace le club d'une perte du statut professionnel.



Rani Assaf, veut devenir propriétaire du nom "Nîmes Olympique" et obtenir la gestion du club, de la Ligue 2 jusqu'aux jeunes. Mais l'association qui gère la section amateur ne veut pas céder la préformation. Aucune solution n'a été trouvée pour le moment. Ce qui menace le club de la perte du statut pro car la convention qui est actuellement en place prendra fin le 30 juin. Le président du club va même plus loin, le 30 mai, il ne s'est pas rendu à la DNCG pour l'examen des comptes du NO.



"Je n'irai pas défendre l'indéfendable. La commission prononcera l'exclusion du NO de toutes les compétitions. Pour moi, perso, un tel gâchis ne changera rien à ma vie ni à ma situation financière. Je suis très triste pour les dizaines de salariés du club et pour les vrais amoureux du NO. Je vous demande pardon de ne pas avoir pu faire mieux."