Multiplex de la dernière journée de Ligue 2 en direct

Dernière journée de Ligue 2, ce vendredi (20h30), avec six équipes qui peuvent encore espérer accéder à la Ligue 1. Seulement deux seront dans l'élite du football français à la fin de cette soirée. Le troisième jouera les barrages la semaine prochaine face au 18e de Ligue 1.























Strasbourg, Lens, Amiens, Troyes, Brest et Nîmes représentent les six équipes qui peuvent encore accéder à l'élite du football français lors de cette 38e journée de Ligue 2. Une saison passionnante qui va donc rendre son verdict, ce vendredi soir. Le leader du championnat, Strasbourg (64 points), reçoit Bourg-Péronnas qui ne joue plus rien dans cette fin de championnat. Les hommes de Thierry Laurey devront absolument s'imposer et ne pas attendre de connaître les autres résultats. Devant leur public, ce serait une grave faute professionnelle de se louper pour la dernière sortie de la saison.



Derrière Amiens (63 points) garde le rythme du leader, c'est peut-être l'équipe qui aura le match le plus compliqué de la soirée avec un déplacement sur la pelouse du septième de Ligue 2, Reims. Les joueurs de Michel Der Zakarian voudront soigner la sortie de leur entraîneur qui va diriger pour la dernière fois un match à la tête de l'équipe. Troyes (63 points) qui est actuellement en position de barragiste se rendra à Sochaux qui ne jouera rien sur ce match (11e avec 46 points). L'objectif de Troyes est simple, retrouver l'élite, un an après la descente du club en Ligue 2.



Lens (4e avec 62 points) devra donc faire un bon résultat face à Niort dans un stade Bollaert qui sera plein mais qui devra surtout attendre un faux pas des trois équipes qui devancent Lens. "Tout le monde aura la pression de gagner mais nous allons jouer chez nous", se rassureGervais Martel, le président lensois.



Brest (5e avec 62 points) reçoit le Gazélec Ajaccio pour cette dernière journée de Ligue 2. Les Corses, actuellement dans le ventre mou du championnat voudront se relever de la lourde défaite face à Lens la semaine dernière. En face, Brest veut retrouver l'odeur de la Ligue 1 mais comme Lens, il faudra attendre le résultat des autres équipes dans la course à la montée.



Nîmes (6e 61 points) se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge, Laval. Déjà en National depuis plusieurs journées, Nîmes doit bien finir sa saison même si l'accession en Ligue 1, au regard du classement, est presque inatteignable mais dans le foot, il ne faut jamais dire "jamais"...



N.P