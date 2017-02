Lens tombe à Orléans

La 26e journée de Ligue 2 s'est terminée lundi soir par la victoire surprise d'Orléans contre Lens (2-1). Le promu a marqué par Livio Nabab (52e) et Karim Ziani (83e sur penalty), contre un but de Habib Habibou (89e), et se trouve à la 18e place, à une longueur seulement du premier non-relégable. Avec cette défaite, les Sang et Or d'Alain Casanova occupent la quatrième place, à deux unités de la deuxième position occupée par Amiens. Tout reste possible pour la montée, mais les Nordistes ont loupé le coche.