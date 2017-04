Lens remporte un match spectaculaire à Ajaccio

Le Racing Club de Lens l'a emporté lundi soir sur la pelouse de l'AC Ajaccio à l'issue d'une rencontre spectaculaire (6-3), lors de la 32e journée de Ligue 2. Habib Habibou (doublé), Thomas Ephestion (doublé), Kévin Fortuné et Abdelrafik Gérard ont marqué pour les Sang et Or d'Alain Casanova. Au classement, le club nordiste est deuxième, à une longueur du Stade Brestois. La lutte pour la montée s'annonce intense puisque les six premiers se tiennent en six points.