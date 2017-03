Lens nouveau leader

La 29e journée de Ligue 2 s'est terminée lundi soir par le succès de Lens contre Sochaux (2-1). Menés sur un but de Florent Ogier (69e), les Sang et Or d'Alain Casanova ont arraché la victoire grâce à Habib Habibou (83e) et Dusan Cvetinovic (87e). Ce succès permet au club nordiste de s'emparer de la première place. Avec 49 points, les Lensois devancent Reims grâce à une meilleure attaque, alors que le troisième Brest compte aussi 49 unités.