Lens étrillé à Sochaux

Candidat à la montée, Lens vit un début de saison très compliqué. En déplacement à Sochaux, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 2, le Racing a subi une troisième défaite de rang. Les hommes d'Alain Casanova ont perdu 3-2, avec des buts doubistes signés Adolphe Teikeu (41e) et Florian Martin (56e, 65e). Ivan Lendric (75e) et Cristian Lopez (83e) ont sauvé l'honneur. Au classement, les Sang et Or sont 19es avec zéro point, comme Tours. En revanche, le FCSM occupe la troisième position avec sept unités, à deux longueurs du duo Le Havre-Reims.