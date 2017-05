Le suspense jusqu'au bout !

Il faudra attendre l'ultime journée de Ligue 2 pour connaître le nom des deux clubs directement qualifiés en Ligue 1 et du troisième qualifié pour le barrage. Strasbourg pouvait assurer le titre mais a été tenu en échec à Niort (2-2) et voit Amiens, victorieux de Laval (3-0) revenir sur ses talons, ainsi que Troyes qui s'est imposé face à Reims (2-0). Lens, qui s'est imposé 4-0 sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, Brest qui s'est imposé 2-1 à Bourg-en-Bresse et Nîmes, qui a dominé 3-1 l'ACA, sont également toujours en course !









































Tweets by DominosLigue2