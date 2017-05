Le président du SC Bastia condamné

Les ennuis continuent pour le président du SC Bastia, après la rétrogradation du club en Ligue 2, il a été condamné à cinq ans d'interdiction de gérer une société par le tribunal de commerce.

Le président du club corse, Pierre-Marie Geronimi, vient d'être condamné à cinq ans d'interdiction de gérer une société et donc le SC Bastia. Le tribunal de commerce de Bastia a poursuivi, le président, pour des faits liés à sa société de location de voitures, en liquidation judiciaire.



Après ce verdict, le dirigeant a fait appel de la sanction et et l'interdiction est donc suspendue. Pour le côté pénal de l'affaire, il sera jugé le 13 juin.