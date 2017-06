Le point mercato pour les clubs de Ligue 2

Après une semaine de mercato, retrouvez sur Sport.fr un petit point sur le mercato en deuxième division qui est très calme pour ce début de marché des transferts.

Gazélec FC Ajaccio (Entr. Albert CARTIER)

Arrivées

-

Départs

KEMEN (Olympique Lyonnais) (r.p.)



AC Ajaccio (Entr. Olivier PANTALONI)

Arrivées

M. COUTADEUR (Stade Lavallois)

C. AVINEL (Clermont Foot)

A. MARIN (Nîmes Olympique)

Départs

M. MADRI (RC Lens)

P. CISSE (Olympiacos FC, GRE)

M. GAKPA (FC Lorient) (r.p.)

CHAIBI (AS Monaco) (r.p.)



AJ Auxerre (Entr. Francis GILLOT)

Arrivées

J. ADEOTI (SM Caen)

Départs

R. AGUILAR (Montpellier Hérault SC)

L. MATHIS (f.c.)



SC Bastia (Entr. Rui ALMEIDA)

Arrivées

-

Départs

E. CRIVELLI (Girondins de Bordeaux) (r.p.)

A. SAINT-MAXIMIN (AS Monaco) (r.p.)

L. ROSE (FC Lorient) (r.p.)

P. BENGTSSON (1. FSV Mainz 05, ALL) (r.p.)

L. NANGIS (LOSC) (r.p.)



FBBP 01 (Entr. Hervé DELLA MAGGIORE)

Arrivées

-

Départs

R. DEL CASTILLO (Olympique Lyonnais) (r.p.)



Stade Brestois 29 (Entr. Jean-Marc FURLAN)

Arrivées

A. WEBER (Stade de Reims)

M. AUTRET (RC Lens)

Départs

DIALLO (FC Metz) (r.p.)

N. MAUPAY (AS Saint-Etienne) (r.p.)

V. LAVIGNE (FC Lorient) (r.p.)

L. NGANIONI (Olympique Lyonnais) (r.p.)



Châteauroux (Entr. Jean-Luc VASSEUR)

Arrivées

-

Départs

-



Clermont Foot (Entr. Corinne DIACRE)

Arrivées

N. GAVORY (AS Béziers)

Départs

M. THIAM (Dijon FCO) (r.p.)

C. AVINEL (AC Ajaccio)

C. RIVIEYRAN (Chamois Niortais)

D. CADDY (OGC Nice) (r.p.)



Havre AC (Entr. Oswald TANCHOT)

Arrivées

B. MOUSSITI-OKO (USL Dunkerque)

M. DEMBELE (Stade Lavallois) (r.p.)

D. LOUISERRE (Avranches) (r.p.)

Départs

S. SALLES LAMONGE (Stade Rennais FC) (r.p.)



RC Lens (Entr. Alain CASANOVA)

Arrivées

M. MADRI (AC Ajaccio)

Départs

M. AUTRET (Stade Brestois 29)

K. LALA (RC Strasbourg Alsace)

ERASMUS (Stade Rennais FC) (r.p.)

A. BA (f.c.)

A. SCARAMOZZINO (f.c.)

D. OPARE (FC Augsburg , ALL) (r.p.)

A. ZEDADKA (f.c.)



FC Lorient (Entr. Mickaël LANDREAU)

Arrivées

D. BOUANGA (Tours FC) (r.p.)

F. SELEMANI (Tours FC) (r.p.)

L. ROSE (SC Bastia) (r.p.)

V. LAVIGNE (Stade Brestois 29) (r.p.)

M. GAKPA (AC Ajaccio) (r.p.)

Départs

-



AS Nancy Lorraine

Arrivées

-

Départs

I. DIA (f.c.)

MAOUASSA (Stade Rennais FC)

PUYO (f.c.)

A. DIARRA (f.c.)

Y. AIT BENNASSER (AS Monaco) (r.p.)



Nîmes Olympique (Entr. Bernard BLAQUART)

Arrivées

U. BOZOK (Marseille Consolat)

P. VALDIVIA

Départs

KOUAKOU (SM Caen) (r.p.)

A. MARIN (AC Ajaccio)



Chamois Niortais (Entr. Denis RENAUD)

Arrivées

C. RIVIEYRAN (Clermont Foot)

P. HENRIQUE BUENO (AS Béziers)

M. BOUARDJA (ES Wasquehal) (r.p.)

A. LEAUTEY (US Boulogne CO) (r.p.)

F. MAYEMBO (GF38) (r.p.)

J. DACOSTA (Olympique de Marseille)

Départs

-



US Orléans (Entr. Didier OLLE-NICOLLE)

Arrivées

-

Départs

SAMI (Ratchburi FC, THA)

E. BELKALEM (f.c.)

S. MPECK MAKENDI (f.c.)

K. AYARI (f.c.)

DUPUIS (f.c.)



US Quevilly-Rouen

Arrivées

J. CLAUSS (Avranches)

Départs

M. GUEZOUI (Valenciennes FC)

E. MAURY (Dijon FCO) (r.p.)



Stade de Reims (Entr. David GUION)

Arrivées

-

Départs

A. WEBER (Stade Brestois 29)

H. TRAORE (Stade Rennais FC)

G. CHARBONNIER (f.c.)

FORTES (f.c.)

A. TURAN (f.c.)

A. PEUGET (f.c.)

F. BULOT (f.c.)



FC Sochaux-Montbéliard (Entr. Peter ZEIDLER)

Arrivées

-

Départs

I. KONATE (RB Leipzig, ALL)

RAMARE (f.c.)

G. KARANOVIC (Angers SCO) (r.p.)

F. HONORAT (OGC Nice) (r.p.)

C. DILO (f.c.)

VIVIAN (f.c.)

M. ILAIMAHARITRA (f.c.)



Tours FC (Entr. Gilbert ZOONEKYND)

Arrivées

-

Départs

D. BOUANGA (FC Lorient) (r.p.)

F. SELEMANI (FC Lorient) (r.p.)



Valenciennes FC (Entr. Faruk HADZIBEGIC)

Arrivées

M. GUEZOUI (US Quevilly-Rouen)

L. DOS SANTOS (RC Strasbourg Alsace)

Départs

TAMEZE (OGC Nice)

L. MOTHIBA (LOSC) (r.p.)



Légende:

p. = prêt

r.p. = prêt

t.d. = transfert définitif

f.c. = fin de contrat