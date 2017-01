Le podium ne change pas

Reims, qui n'a plus encaissé de but à domicile depuis le 18 novembre, fait match avec Valenciennes (0-0) lors de la 21e journée de Ligue 2.

































Amiens manque l'occasion de monter sur le podium de la Ligue 2, en s'inclinant à Niort (2-1) vendredi lors de la 21 journée. Les Picards perdent même une place au profit de Sochaux, qui a pris un point en faisant match nul avec Clermont (3-3). Reims (3e) en ayant fait de même contre Valenciennes (0-0), le podium ne changera donc pas alors que le leader Brest recevra le Red Star lundi, et que son dauphin Lens recevra Nîmes samedi.



En fin de classement, rien ne va plus pour Auxerre, plus que jamais relégable après une nouvelle défaite à domicile (0-2) contre Bourg-en-Bresse.