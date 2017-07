Le Paris FC prend la place de Bastia en Ligue 2

Dans un communiqué, la LFP a informé les médias du repêchage du Paris FC en Ligue 2. Cette décision fait suite à la relégation du SC Bastia en National 1, laquelle a été confirmée par le CNOSF le 20 juillet. Le nouveau budget du club corse, pour sa saison, sera quant à lui examiné le 28 juillet 2017. Voici le communiqué officiel du Paris FC suite à cette annonce.

Ce mardi 25 juillet, la LFP a indiqué au Paris FC son repêchage en Domino's Ligue 2 pour la saison 2017/2018. Le Club accueille cette décision avec joie mais également humilité.



Le 28 mai dernier, le Paris FC disputait les barrages d'accession à la Domino's Ligue 2, une première depuis plus de vingt ans qui ne permettait pas une montée directe après avoir pourtant terminé à la troisième place du championnat National. Un barrage disputé après une incroyable remontée puisque le Paris FC pointait à l'avant-dernière place du championnat à la mi-décembre. De longs mois de travail non récompensés à cette période par un retour en Domino's Ligue 2, un an après l'avoir quittée.



Le Paris FC s'est rapidement mis en ordre de marche afin de préparer au mieux une saison 2017/2018 décisive. Alors que les joueurs parisiens avaient repris le chemin de l'entraînement, le Paris FC a pris acte des différentes décisions de la DNCG à l'encontre des clubs de l'AC Ajaccio et du SC Bastia. Ne souhaitant à aucun club de descendre d'une division suite à une décision administrative, le Paris FC s'est abstenu de tout commentaire afin de laisser les instances et les clubs sanctionnés travailler dans les meilleures conditions.



A la suite de la décision de la commission d'appel de la FFF, qui a maintenu la décision prise en première instance par la DNCG à l'encontre du Sporting Club de Bastia, le Paris FC avait été invité à présenter un budget de Ligue 2, dans l'hypothèse où le repêchage du Paris FC serait confirmé.



Ce mardi, la LFP a pris la décision de confirmer la rétrogradation du SC Bastia en championnat National, impliquant le repêchage du Paris FC en Domino's Ligue 2. Le Club prend acte de cette décision qui intervient trois jours avant le début de ce championnat.



Retrouver le championnat professionnel de Domino's Ligue 2 est bien entendu une immense joie pour le Paris FC qui aura à cœur de batailler afin d'obtenir son maintien. Il est indéniable que la préparation à cette nouvelle saison n'est pas idéale, mais le Paris FC va s'attacher à être prêt et trouver les ressources nécessaires pour affronter Clermont Foot 63 lors de cette première journée de Championnat.



Le Club lance ainsi un appel à tous les parisiens, fiers de leur ville et de ses couleurs, à se rendre au stade Charléty afin d'encourager le Paris FC. A ce titre, le Paris FC a pris la décision de ne pas augmenter le tarif de ses abonnements prévus initialement pour le championnat National (80€ demi-tarif / 120€ plein tarif).



Le Club adresse également un message de sympathie et de soutien au SC Bastia qui traverse actuellement une période délicate, dont on espère qu'il se relèvera au plus vite.