La Ligue 2 reprend ses droits

La Ligue 2 ouvre ses portes ce soir à 20 h avec un multiplex. Comme chaque saison, le championnat débute une semaine avant celui de Ligue 1. Une saison qui s'annonce palpitante et même très indécise.

C'est reparti pour la Domino's Ligue 2. A 20 h, début du multiplex avec 8 matchs au programme. Des rencontres de haut niveau et chacune des équipes devra donner le maximum afin de commencer le championnat du mieux possible.



Comme l'explique le site spécialisé Ma Ligue 2, le favori de la saison se nomme l'AJ Auxerre. Le club se présente en grosse écurie du championnat. Avec l'un des plus gros budgets, l'AJA s'est attachée les services de Francis Gillot et de son staff durant l'intersaison. Une dizaine de joueurs (Adéoti, Philippoteaux, Yattara, Touré, Barreto, Sané, Youssouf ) ont rejoint le club. Si un recrutement ne constitue pas un favori au podium, il positionne tout de même sérieusement un club à l'aube de la reprise. Après deux saisons galères, il est temps pour l'AJA de réaliser sa grosse saison de Ligue 2 er retrouver l'élite.





Les favoris en plus d'Auxerre



Les autres prétendants pourraient être le RC Lens, Nîmes, Lorient, Brest, Reims mais aussi le Havre:



Lens: un mercato très animé avec 13 départs, 4 recrues dont 3 parfaitement inconnues, une campagne de matchs amicaux guère enthousiasmante, un seul but inscrit dans le jeu Duverne, Cvetinovic, Bostock, Lopez ou Zoubir ont été conservés, de quoi garder la même ossature.



Nîmes: Le Nîmes Olympique ne connaît plus la définition de saison paisible. Un coup le maintien puis l'année suivante des espoirs de montée, les Crocodiles ne peuvent plus se cacher après avoir terminé 6e. En gardant son ossature, malgré les convoitises notamment pour l'ensemble de ses cadres, le club gardois a misé sur la stabilité. Deux petites recrues (Bozok et Valvidia) et un effectif basé sur des jeunes talentueux le tout sous la houlette du formateur Bernard Blaquart, la recette est reconduite.



Brest : Brest sera à surveiller cette saison. Malgré le départ d'éléments importants, les dirigeants brestois ont fait signer des valeurs sûres de Ligue 2 (Autret, Weber ), mais aussi Fabri, titulaire dans les cages de Bourg depuis deux ans, et Berthomier, grand artisan du maintien de ce club dans ce championnat. L'effectif a été en partie renouvelé mais Jean-Marc Furlan a montré sa capacité la saison dernière à former un groupe compétitif rapidement.



Lorient: Venir de la Ligue 1 n'est pas un gage de réussite en Ligue 2. Car bien souvent, les budgets sont considérablement réduits, et les effectifs largement chamboulés. Lorient n'échappe pas à la règle. Mais le club breton se donne les moyens de ses ambitions avec un mercato intelligent (Courtet, Lemoine) et en conservant quelques éléments clés. Seule inconnue pour le moment : Mickaël Landreau est un novice sur le banc.



Reims: Avec Michel Der Zakarian sur le banc la saison dernière, l'objectif du Stade de Reims était véritablement de remonter tout de suite en L1. Mais à cause d'un rendement offensif défaillant, le club champenois a vu le sprint final se dérouler sans lui. De ce fait, le SDR a changé de stratégie. Ancien directeur du centre de formation, David Guion a repris les rênes de l'équipe pro. Avec lui, Reims mise sur la jeunesse, et compte bien faire exploser les promesses Siebatcheu, Kyei ou Oudin.



Le Havre: Prétendant à la montée la saison dernière,y a deux ans, Le Havre sera de nouveau de la partie. Le recrutement a été ciblé avec l'arrivée de joueurs confirmés de L2 comme Youga, Traoré ou Sissoko et son lot de pari avec des jeunes à potentiel à l'image de Moussiti-Oko, Coulibaly et Mateta. Ceux de la formation auront également leur mot à dire. C'est donc silencieux que Le Havre aborde son nouvel exercice mais avec la détermination de remplir le Stade Océane et de justifier un statut de club ambitieux.





Les outsiders



Parmi les outsiders, on retrouve deux clubs. Le VAFC et le Gazélec Ajaccio:



Valenciennes: Certes, Valenciennes a perdu ses deux meilleurs joueurs (Saliou Ciss et Nuno Da Costa), ses deux espoirs (Fulgini et Tameze). Néanmoins, Faruk Hadzibegic peut compter sur des recrues d'expérience, avec par exemple Johann Ramaré ou le latéral droit Laurent Dos Santos. Le groupe, dans son ensemble, a peu changé. Il connaît le championnat.



Gazelec Ajaccio: Le Gazélec s'est enfin stabilisé. Pour la seconde année consécutive, il va démarrer en Ligue 2, alors qu'il enchaînait les montées puis descente ces dernières saisons. Jean-Luc Vannuchi a laissé sa place à Albert Cartier qui a pu recruter une dizaine de joueurs en rajeunissant l'effectif. Les gaziers, en tenant cette dynamique une saison durant et en s'appuyant (enfin) sur une grosse force collective à domicile, pourraient se révéler dans un rôle parfait d'outsider.



Pour les autres équipes du championnat elles devraient se battre pour les places restantes. Les trois promus, le Paris FC, Quevilly Rouen et la Berrichonne de Châteauroux n'auront rien à perdre et tenteront de sauver leur maintien. Les autres équipes de la Domino's Ligue 2, Sochaux, Clermont, Orléans, Nancy, ACA Ajaccio, Niort, Tours, Bourg-en-Bresse seront également à suivre de près.



Programme de la 1er journée:





(Le SC de Bastia n'affrontera pas le Clermont Foot pour cause de rétrogradation. Il est remplacé par le Paris FC.)