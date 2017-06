La LFP veut des "play-offs" lors de la prochaine saison de Ligue 2

Après le succès des barrages en Ligue 1, Ligue 2 et National, la LFP veut rendre plus dynamique la deuxième division en instaurant le système des "play-offs".

Deux propositions sont possibles pour la LFP :



-Comme en TOP 14, c'est à dire que le 3e joue contre le 6e, le 4e face au 5e et en dernier, une finale entre les deux vainqueurs des matchs.



-Un autre projet est aussi étudié, le 6e joue contre le 5e, le vainqueur affronte le 4e et la gagnant du match jouera contre le 3e.



La LFP veut absolument rendre la Ligue 2, plus dynamique dès la saison prochaine, c'est dans ce sens qu'elle a envoyé un questionnaire à tous les clubs concernés pour connaître les différents point de vue.