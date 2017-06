La LFP dévoile le nouveau ballon de la Ligue 2

A la veille de la publication des calendriers de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2, la LFP et uhlsport dévoilent le Triomphéo, le ballon officiel de la Domino’s Ligue 2 pour la saison prochaine.





Voici le communiqué de la LFP :

"Un nouveau cycle de cinq saisons pour uhlsport et la Domino's Ligue 2 démarre avec la saison 2017/2018. A cette occasion l'équipementier allemand, après avoir dévoilé le futur ballon de la Ligue 1 Conforama il y a quelques jours, nous révèle donc le tout nouveau ballon de la Domino's Ligue 2 : le Triomphéo ! Son nom, référence au lieu de célébration des victoires et des héros, fait écho au prochain ballon de la Ligue 1 Conforama : L'Elysia.



Pour la 6ème saison de partenariat avec la Domino's Ligue 2, le ballon uhlsport sera plus lumineux que jamais avec une couleur dominante argent et des éléments de design blanc et vert flash qui viennent rappeler des éléments de l'architecture des fameuses arches. Impossible que le Triomphéo passe inaperçu !



S'appuyant sur une technologie qui a fait ses preuves et qui remporte tous les suffrages, le ballon officiel de la Domino's Ligue 2 conservera ses qualités de jeu qui en font un des meilleurs ballons du marché, très apprécié du monde professionnel mais aussi du monde amateur.



En effet uhlsport, n°1 dans la ventes aux clubs amateurs, développe cette saison encore une nouvelle gamme complète de ballons estampillés Domino's Ligue 2 répondant à tous les besoins des clubs."