Jean-Pierre Papin - Guy Roux, le clash !

Jean-Pierre Papin a répondu de manière cinglante à Guy Roux. L'emblématique entraîneur de l'AJ Auxerre s'est montré opposé à la venue sur le banc de l'ancien joueur de l'OM. "Monsieur Guy Roux, vous m'insultez et parlez de moi de façon fausse et humiliante dans les médias depuis une semaine pratiquement chaque jour. Ne croyez pas que parce que je ne dis rien je ne le sais pas, a lâché le Ballon d'Or 1991 sur sa page Facebook. Voulez vous qu'on reparle de l'équipe que vous m'avez laissée à Lens ? De votre salaire de l'époque ? De votre château ? De la catastrophe que je n'ai hélas pas pu éviter à votre suite (et à votre fuite ?). Votre grand âge vous a sans doute fait oublier mon année Strasbourg où j'ai fait remonter le club en L1 et ma demi saison où je sauve le club de la Berrichonne de La Nationale. Je vous pense très sincèrement sur la mauvaise pente.... Comme l'a dit Gervais Martel : 'vous me faites de la peine '!"