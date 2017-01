Furlan suspendu huit matches

L'entraîneur de Brest, Jean-Marc Furlan, a écopé d'une suspension de huit matches ferme et son défenseur Luciano Castan de six matches, après leur exclusion en Coupe de France face au Fleury 91 FC le 18 janvier.



Pendant la rencontre perdue contre Fleury (2-0), Castan avait reçu un carton rouge pour un geste d'humeur. Puis Furlan avait été exclu pour des propos contre l'arbitrage. Les Finistériens vont faire appel auprès de la Fédération française. Ils contestent le carton rouge infligé à Castan et jugent la sanction de Furlan trop sévère.