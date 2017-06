Denis Bouanga attire les recruteurs

Auteur d'une saison de grande qualité sous les couleurs du FC Tours, le Gabonais Denis Bouanga ne devrait pas rester en Ligue 2. Prêté par le FC Lorient cette saison il fait l'objet de nombreuses convoitises.

Prêté à Tours la saison dernière par Lorient, Denis Bouanga a été l'auteur d'une saison satisfaisante avec le club de Ligue 2.



Le milieu offensif gabonais était donc attendu chez les Merlus. Malheureusement, Lorient a été relégué en deuxième division et devrait perdre plusieurs joueurs importants cet été. Et pas sûr que Bouanga revienne jouer en Ligue 2 avec son club puisqu'il est suivi de près en Ligue 1 et devrait faire l'objet d'une offre de la part d'une formation de l'élite. Toulouse semble intéressé, de même que Rennes, Saint-Etienne et Montpellier. En Italie, Bologne et la Fiorentina également le veulent. Denis Bouanga aura l'embarras de choix !



Rodolphe Tomegah - Africa Top Sports