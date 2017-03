Brest n'a plus le droit à l'erreur

Ce soir, plusieurs matchs cruciaux dans la course à la montée en Ligue 1. Brest reçoit l'AC Ajaccio pour essayer de prendre le large sur Lens qui se déplace du côté du Red Star, qui doit absolument gagner pour s'éloigner de la zone rouge. Reims, de son côté, ira à Auxerre pour confirmer sa troisième place de barragiste face à l'AJA qui est sorti de la zone rouge cette semaine, après le retrait des 4 points par la DNCG au club d'Orléans. Dans les autres matchs, le Gazélec d'Ajaccio recevra Tours, Le Havre se déplacera à Sochaux et Clermont accueil Laval et Bourg en Bresse reçoit Nîmes. Coup d'envoi des rencontres à 20h00.