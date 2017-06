Bastia, Nancy, Lorient, Lens, Ajaccio : découvrez le calendrier des clubs de Ligue 2 2017-2018

La LFP vient de publier le calendrier de la Ligue 2 pour la saison 2017-2018. Sport.fr vous propose de consulter le calendrier de votre équipe pour la saison prochaine. Lorient, Nancy et Bastia vont-ils retourner en Ligue 1, qui va descendre en National ?



En attendant de connaître le détail de la programmation de la première journée diffusée en direct sur beIN SPORTS et Canal+ Sport, les affiches de cette première journée seront les suivantes, avec notamment des retrouvailles pour Francis Gillot, nouveau coach de l'AJA, face à son ancien club, le RC Lens :





1e journée de Ligue 2



AJ Auxerre – RC Lens

SC Bastia – Clermont Foot

Stade Brestois 29 – Châteauroux

FC Lorient – US Quevilly Rouen

Nîmes Olympique – Stade de Reims

Chamois Niortais – AC Ajaccio

US Orléans – AS Nancy Lorraine

FC Sochaux-Montbéliard – Bourg-en-Bresse 01

Tours FC – Havre AC

Valenciennes FC – Gazélec FC Ajaccio



Le calendrier des matchs aller :





Le calendrier des matchs retour :





Tout au long de cette saison 2017/2018, de nombreuses affiches et derbys rythmeront le calendrier de Domino's Ligue 2 avec notamment :

2e journée et 20e journée : RC Lens – Nîmes Olympique

3e journée et 21e journée : Nîmes Olympique – AS Nancy Lorraine

4e journée et 22e journée : AC Ajaccio – SC Bastia et AS Nancy-Lorraine – FC Sochaux-Montbéliard

5e et 23e journées : Stade Brestois – AS Nancy-Lorraine et FC Lorient-Stade de Reims

6e et 24e journées : RC Lens – FC Lorient

7e et 25e journées : Valenciennes FC – RC Lens

9e et 27e journées : FC Lorient – AS Nancy-Lorraine

10e et 28e journées : Havre AC – FC Lorient

12e et 30e journées : RC Lens – Stade de Reims

13e et 31e journées : Stade de Reims – AS Nancy-Lorraine et US Quevilly Rouen – Havre AC

14e et 32e journées : SC Bastia – FC Lorient

15e et 33e journées : Stade de Reims – SC Bastia

16e et 34e journées : AJ Auxerre – AS Nancy-Lorraine

17e et 35e journées : FC Lorient – Nîmes Olympique

18e et 36e journées : SC Bastia – RC Lens

19e et 37e journées : AS Nancy Lorraine – SC Bastia