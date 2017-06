Bastia n'a plus d'entraîneur, deux pistes pour remplacer Almeida

Depuis hier soir, le SC Bastia n'a plus d'entraîneur, quelques mois après son arrivée Rui Almeida a quitté le club corse en commun accord avec les dirigeants.

L'avenir du SC Bastia est bien sombre, depuis hier soir le club n'a plus d'entraîneur à la tête de l'équipe. D'un commun accord avec les dirigeants, Rui Almeida et son adjoint ont mis un terme au contrat. Pour le remplacer, deux pistes sont actives, la première celle de Stéphane Rossi, ancien coach du CA Bastia, pourrait devenir le prochain coach du SCB. Alors que la deuxième mène à Réginald Ray, qui a réalisé une belle saison avec le Paris FC et qui connaît parfaitement la maison. Pour rappel, le SC Bastia est pour le moment rétrogradé en National 1 en attendant son deuxième passage devant la DNCG.