Auxerre n'est plus relégable

Auxerre a signé une troisième victoire de rang contre l'AC Ajaccio (1-0), vendredi soir à l'occasion de la 26e journée de Ligue 2. L'AJA sort de la zone rouge. Dans le haut de tableau, le Stade de Reims a réalisé un joli coup en l'emportant à Clermont (1-0) Les Champenois sont troisièmes, derrière Amiens qui a fait match nul à Valenciennes (1-1). Pas de but entre Troyes et Nîmes, alors que Sochaux est neutralisé par Laval (1-1). Même score entre le Red Star et Strasbourg. Les autres résultats : Bourg-Tours (3-2) et Gazélec Ajaccio-Niort (1-0).