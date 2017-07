Aldo Kalulu se dirige vers la Ligue 2





L'avenir d' Aldo Kalulu semble s'écrire en Ligue 2. Prêté à Rennes la saison passée lors du mercato d'hiver, le milieu de terrain de l'OL devrait de nouveau être prêté en 2017-18.



Double buteur avec la réserve lyonnaise mardi soir, Aldo Kalulu ne devrait pas s'éterniser avec le groupe CFA de son club formateur. L'attaquant n'entre plus dans les plans de Bruno Genesio, qui ne l'a pas convoqué lors des trois premiers matches amicaux.



Prêté à Rennes sur la deuxième partie de saison dernière (11 matchs, 0 but), le petit attaquant de 21 ans devrait l'être de nouveau cette saison. Déjà convoité par Lens et le Gazélec Ajaccio, le joueur français d'origine rwandaise pourrait atterrir à Sochaux selon France Football. Le club doubiste souhaiterait accueillir le grand frère de Gédéon en prêt.



- Africa Top Sports - Isidore Akouete -