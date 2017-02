Zubizarreta compare le départ de Diarra à celui d'Ibrahimovic

Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, est revenu sur le départ de Lassana Diarra au cours d'une interview à nos confrères de RMC. Sans entrer dans les détails, l'Espagnol a expliqué qu'il était temps pour le club phocéen de mettre fin à sa collaboration avec le milieu français. "Il fallait prendre une décision pragmatique. On va juste lui souhaiter bonne chance pour son futur. Il y a un moment où il faut prendre une décision. Ou rester, ou partir. C'était le moment de choisir. Je me souviens du moment où Zlatan devait quitter le Barça pour le Milan. A ce moment-là, il n'est plus question de la qualité du joueur ou d'autre chose. C'est simplement le moment de quitter un club, et il faut trouver un accord, c'est la vie."