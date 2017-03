Yohann Pelé, la stat qui fait rêver

C'est une statistique impressionnante et très positive pour le portier de l'OM. Yohann Pelé est le gardien européen à avoir réalisé le plus de matchs sans encaisser de but cette saison. Il est en tête du classement avec le gardien de Chelsea, Thibaut Courtois. (12 matchs chacun)