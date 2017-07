Yanga-Mbiwa intéresse trois nouveaux clubs





Mapou Yanga-Mbiwa devrait quitter Lyon au prochain mercato. Le défenseur central ne joue plus chez les Gones et a perdu beaucoup de crédibilités par rapport au coach ainsi qu'aux supporters. Du coup l'ancien joueur de la Roma est sur les tablettes de Stoke City, le Zenith et son ancienne équipe, à savoir Montpellier. Selon RMC le club français voudrait le récupérer en tant que prêt. Reste à connaître le réponse des Gones.