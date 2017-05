Willems, la piste la plus chaude du mercato de l'OL

L'Olympique Lyonnais est dans l'obligation de renforcer sa défense lors du mercato estival. Depuis plusieurs jours, les dirigeants de l'OL travaillent sur la piste d'un arrière gauche.



C'est le dossier le plus chaud du mercato de l'OL, le Néerlandais Jetro Willems (23 ans) sous contrat jusqu'en juin 2018, intéresse fortement le directoire de l'Olympique Lyonnais. Le joueur qui évolue actuellement au PSV Eindhoven cherche une porte de sortie pour un nouveau défi, lui qui avait prolongé d'une année pour pas que le joueur quitte le club gratuitement. Depuis hier, Jetro Willems, 32 matchs cette saison, s'est abonné aux comptes Instagram de l'OL et Depay. Peut-être un signe d'une future signature...



Deux autres pistes pour l'OL au poste d'arrière gauche, le Havrais Ferland Mendy (21 ans, sous contrat jusqu'en juin 2018) et le Nancéien Faitout Maoussa (18 ans, contrat jusqu'en juin 2019).