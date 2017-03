Vidéo - Les 5 choses à retenir de la 29e journée

Bordeaux, cible favorite de Monaco, un nouveau but de Saint-Etienne dans le temps additionnel et le premier doublé de Thauvin avec Marseille... Voici les chiffres et statistiques à retenir après la 29e journée de Ligue 1.





Ligue 1 - 5 choses à retenir de la 29e j. par Omnisport-fr