Vers un nouveau Stade Louis II ?

Le Prince Albert sait ce qu'il veut pour le prochain stade de l'AS Monaco. Un stade Louis II qui va être rénové même si pour l'instant le projet est encore flou.

"Il y a un projet qui doit encore être affiné, mais nous n'avons pas eu de réunion sur un projet définitif pour l'instant. Mais l'idée est d'avoir de meilleurs équipements, pas nécessairement plus de places dans les gradins, mais plus de loges. Il nous manque ces espaces de loges et d'accueil, et une meilleure circulation à l'intérieur du stade. Louis II restera toujours un stade multisports et on ne pourra pas supprimer la piste d'athlétisme, même si cela avait été suggéré. Nous avons un club d'athlétisme, cette piste sert aussi pour le sport scolaire et on a aussi un meeting international de grande qualité. En prenant tout cela en compte, on pourra, je pense, envisager une amélioration et une restructuration d'un nouveau stade Louis II," a affirmé le Prince Albert.



