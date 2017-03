Verratti se verrait bien à la Juventus

Marco Verratti enchaîne les sorties médiatiques ces derniers jours sur son avenir au PSG. Il ouvre même la porte pour une éventuelle discussion avec la Juventus, club qu'il admire.

"Un retour en Italie ? Je suis bien à Paris. Je parlerai avec le PSG et on verra quel est le meilleur choix à faire. La Serie A est un grand championnat, comme la Liga ou la Premier League. Si je dois quitter Paris, je ferais le tour des possibilités",a-t-il indiqué dans un premier temps.



"En Italie, aujourd'hui, il y a des équipes qui peuvent investir comme l'Inter ou la Juventus. L'été dernier, les Bianconeri ont fait de grands investissements avec notamment l'arrivée d'Higuain. La Juve est l'une des quatre meilleures équipes du monde et s'est beaucoup améliorée. Si un jour je devais partir, et si pour moi il y avait une possibilité (pour la Juventus ndrl), il n'y aurait pas de problème", a affirmé Verratti qui est lié au PSG jusqu'en 2021.