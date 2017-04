Verratti monte au créneau pour Aurier

Cette saison encore, Serge Aurier s'est fait remarquer en dehors du terrain. Avec la fameuse histoire de Periscope ou encore les chaussettes d'Aurier, il n'en reste pas moins très apprécié dans le vestiaire comme l'affirme Marco Verratti.

" C'est lui qui met l'ambiance dans le vestiaire et au PSG et tout le monde est ami avec lui. On

a beaucoup critiqué Serge en dehors du terrain mais les gens ne le connaissent pas vraiment. Il ne doit tenir compte que des gens qu'il connait, pas de ceux qui écrivent derrière un ordinateur. Il a fait des erreurs, mais il est loin d'être méchant. On sait qu'il est très attaché à Paris", a lancé le numéro 6 francilien, également une personnalité forte de l'effectif. De quoi faire plaisir à l'ancien Toulousain.

