Verratti : "Je pense que je serai toujours là la saison prochaine"

Après le succès de l'Italie face à l'Albanie (2-0), Marco Verratti a accepté de livrer son sentiment sur son avenir avec le PSG. Invité à réagir à son possible transfert au Barça, le milieu transalpin a rassuré les supporters parisiens. "Barcelone ? Non, je suis bien à Paris. Il y a un grand projet et je pense que je serai toujours là la saison prochaine", a-t-il lâché dans des propos repris par El Mundo Deportivo. Pour rappel, le contrat de l'ancien joueur de Pescara court jusqu'en 2021.