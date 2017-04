Verratti donne son point de vue sur un Brésilien de Paris

Au club depuis plus de 3 ans, Lucas Moura pourrait bel et bien partir lors du prochain mercato. Le Brésilien n'est plus titulaire au sein de la maison Parisienne. Depuis quelques mois, il fait banquette et ne rentre plus dans les plans d'Emery. Interrogé sur son coéquipier, Marco Verratti évoque cette situation.

" Lucas a fait une grande première partie de saison, il a beaucoup joué, a commenté le milieu parisien dans sa chronique pour Goal. Lui aussi a profité des entraînements tactiques du coach. Il est plus complet maintenant. On a tendance à oublier qu'il est jeune et qu'il peut avoir des moments difficiles. J'ai difficilement vu des qualités comme les siennes chez un autre joueur. En un contre un, c'est dur de lui prendre le ballon. Je pense que Paris ne le laissera pas partir"