Verratti annonce qu'il porte plainte contre "l'Équipe"

Marco Verratti porte plainte contre le journal "L'Equipe", après la publication d'informations faisant état d’une sortie en boîte de nuit de Marco Verratti la veille du voyage des joueurs du PSG pour Barcelone.

"Marco Verratti affirme de la manière la plus absolue que l'information contenue dans l'article est totalement fausse, soutient Me Carlo Alberto Brusa. Monsieur Marco Verratti ainsi que Blaise Matuidi n'ont jamais été présents à cette soirée. Monsieur Verratti était à son domicile avec sa femme et son fils dans la soirée du 6 mars, la veille de son départ à Barcelone. Les informations parues dans le quotidien portent gravement atteinte à l'image de Monsieur Marco Verratti, comme joueur, époux et père de famille. Ces informations font faussement penser que Monsieur Marco Verratti mène une vie dissolue avant un match important."