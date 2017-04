Vasilyev veut rester concentré sur la Ligue 1

Après la lourde défaite de Monaco face au PSG (1-4) en la finale de la Coupe de la Ligue, Vadim Vasilyev avait déjà les yeux rivés vers la course au titre de champion. "Bien évidemment, nous sommes déçus. J'aimerais féliciter le PSG pour cette victoire qui est méritée. Ce n'était pas notre meilleur match. Les joueurs vont apprendre. C'était la première finale pour beaucoup de jeunes. Cela servira d'expérience pour le futur, a analysé devant les journalistes le vice-président de l'ASM. Dès demain, on va se concentrer sur notre principal objectif : le championnat. Il nous reste encore trois compétitions. Le championnat reste notre priorité. On l'a toujours dit. La Coupe de France et la Champions League seront des bonus."