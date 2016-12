Vasilyev persiste et signe : l'OL est favorisé par l'arbitrage

Après Vincent Labrune, Jean-Michel Aulas s'est trouvé un nouvel opposant en la personne de Vadim Vasilyev. Sur les ondes de RMC, le vice-président de l'AS Monaco en a remis une couche. "Je maintiens qu'il y a dans le football français un sentiment partagé par de nombreux présidents d'un climat particulier qui entoure les matchs de Lyon. J'aimerais que les arbitres puissent arbitrer sereinement et je souhaite aussi que l'AS Monaco soit respectée", a-t-il déclaré.



Il pense que la vidéo pourrait régler le problème : "J'ai vu pas mal d'articles aujourd'hui. J'ai vu aussi des chiffres qui sont sortis que je ne connaissais pas avant et je ne fais que constater les statistiques. Lyon est l'équipe qui a été le plus souvent en supériorité numérique, qui a le plus d'adversaires expulsés et obtenu le plus de penalties. Ce sont des faits. C'est peut-être le moment de tester la vidéo pour effacer ce type de sentiments et amener plus de clarté sur les décisions arbitrales", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Monaco ne compte plus que huit points d'avance sur l'OL, qui compte un match en moins, au classement de la Ligue 1.