Vasilyev : "Mbappé, c'est l'enfant du club"

Au lendemain de la superbe victoire monégasque face à Manchester City, Vadim Vasilyev a confié sa satisfaction au micro de Team Duga, sur RMC. Le vice-président de l'ASM a notamment évoqué le cas Kylian Mbappé, qui est maintenant devenu l'un des joueurs les plus convoités d'Europe. "Un départ de Mbappé ? Non, pourquoi ? C'est l'enfant du club, il est le meilleur exemple de la qualité de notre formation, qu'on veut mettre en avant. Pour nous, c'est une grande fierté. Nous allons aborder sereinement les négociations pour qu'il reste à Monaco. Il est content ici. On monte un projet autour de lui. Il a aussi autour de lui un entourage qui connaît bien le milieu et le conseille bien", a-t-il expliqué.