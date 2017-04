Vasilyev: "cette équipe de ne se fixe pas de limites"

Vainqueur 2-1 de l'Olympique lyonnais lors du choc de la 34e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a fait un grand pas vers le titre. Les joueurs de Leonardo Jardim ont été félicité par Vadim Vasilyev à la fin de la rencontre.

" Ce soir on savait que ça serait compliqué parce que la fatigue s'installe mais on a montré qu'en plus du talent, on a aussi un état d'esprit", a lancé Vasilyev.



Notre destin est entre nos mains, pas entre celles de Paris. Personne ne peut arrêter cette équipe, vraiment cette équipe ne se fixe pas de limites. Ces joueurs ont envie d'aller jusqu'au bout, et je pense qu'aujourd'hui cette équipe est inarrêtable", juge le vice-président de l'ASM.