Valence veut faire son marché à Lyon

Le FC Valence souhaite se relancer le plus rapidement possible. Pour cela, les dirigeants espagnols souhaiteraient recruter du côté de la Ligue 1 et plus particulièrement du Rhône.

Le club du FC Valence voudrait acheter trois joueurs de l'OL. Outre Emmanuel Mammana qui intéresse depuis plusieurs mois le club, les Valencian auraient côché le nom de maxime Gonalons ainsi que de Rachid Ghezzal.



Pour ce-dernier, l'histoire semble réalisable car le milieu Algérien sera libre dès le mercato, au vu de sa non prolongation de contrat avec son club formateur. Pour le capitaine lyonnais, Maxime Gonalons la porte pourrait s'ouvrir à cause de la dispute avec son président cette semaine dans les couloirs du Parc OL qui n'était pas satisfait de l'attitude du joueur de 28 ans.