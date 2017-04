Valbuena s'en veut d'avoir porté l'affaire de la sextape en justice

Dans les colonnes d'Onze Mondial, Mathieu Valbuena est revenu sur le litige lié à la sextape, lequel a notamment coûté cher à Karim Benzema. "Pourquoi je regrette ? Mais parce que ça aurait créé des embrouilles pour rien. Je vois que ça se passe bien pour lui au Real, il marque des buts. Moi, je me consacre à mon club. Aujourd'hui, on est lié par quelque chose qui n'est pas glorieux, on verra ce qui se passera", a-t-il expliqué au magazine.