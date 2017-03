Valbuena : "L'OM est mon club de coeur"

Mathieu Valbuena n'a pas changé son discours envers l'Olympique de Marseille, sur les ondes de RMC, le milieu de terrain, n'a pas caché son amour pour le club phocéen.



"Le rachat de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt ? Oui, ça me fait plaisir. Ça me faisait mal au cœur de voir peu de gens au stade, moins de ferveur. Je l'ai toujours dit : même avec l'écusson de l'OL, l'OM est mon club de coeur. Ça me faisait de la peine de les voir dans une situation très délicate."